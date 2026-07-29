Erste Schätzungen: PKO Bank Polski präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PKO Bank Polski lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,14 PLN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PKO Bank Polski ein EPS von 2,13 PLN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PKO Bank Polski in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,69 Milliarden PLN im Vergleich zu 10,65 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,78 PLN je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,55 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,53 Milliarden PLN, gegenüber 41,87 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at