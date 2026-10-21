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WKN: A0DLEV / ISIN: PLPKO0000016

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PKO Bank Polski stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PKO Bank Polski wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,34 PLN. Dies würde einem Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PKO Bank Polski 2,27 PLN je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 25,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,93 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,57 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,89 PLN, gegenüber 8,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 31,37 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,87 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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