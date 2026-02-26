Erste Schätzungen: PKO Bank Polski vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PKO Bank Polski wird voraussichtlich am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,14 PLN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 PLN erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,55 Milliarden PLN aus – das entspräche einem Minus von 30,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,85 Milliarden PLN in den Büchern standen.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,25 PLN je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,44 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 30,64 Milliarden PLN, gegenüber 40,57 Milliarden PLN im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at