Erste Schätzungen: Plains All American Pipeline LP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Plains All American Pipeline LP wird sich voraussichtlich am 02.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,199 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,06 Prozent auf 15,86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 52,64 Milliarden USD, gegenüber 57,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at