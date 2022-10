Erste Schätzungen: Plains All American Pipeline LP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plains All American Pipeline LP lädt voraussichtlich am 02.11.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,289 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Plains All American Pipeline LP noch -0,150 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 49,48 Prozent auf 16,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Plains All American Pipeline LP noch 10,78 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,550 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 61,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,04 Milliarden USD generiert wurden.

