Erste Schätzungen: Plains All American Pipeline LP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Plains All American Pipeline LP wird voraussichtlich am 04.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,198 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,26 Milliarden USD gegenüber 16,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,75 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 52,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at