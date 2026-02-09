Erste Schätzungen: Planet Fitness A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Planet Fitness A wird sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,788 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Planet Fitness A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Planet Fitness A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 366,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,78 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,04 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,00 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at