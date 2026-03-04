Erste Schätzungen: Planet Labs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Planet Labs lässt sich voraussichtlich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Planet Labs die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Planet Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,047 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Planet Labs in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 78,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 61,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,079 USD, gegenüber -0,420 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 298,3 Millionen USD im Vergleich zu 244,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at