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25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Planet Labs präsentiert Quartalsergebnisse
Planet Labs wird voraussichtlich am 10.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,025 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Planet Labs soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,054 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,800 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 437,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 307,7 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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