Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Planet Labs wird voraussichtlich am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,044 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Planet Labs in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 90,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 66,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,124 USD, gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 431,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 307,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at