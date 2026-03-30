Erste Schätzungen: Platzer Fastigheter B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Platzer Fastigheter B wird voraussichtlich am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,64 SEK je Aktie gegenüber 1,54 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 438,2 Millionen SEK gegenüber 445,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,37 SEK, gegenüber 5,83 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,76 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,75 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at