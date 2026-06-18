Platzer Fastigheter b Aktie

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WKN DE: A1W9VK / ISIN: SE0004977692

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18.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Platzer Fastigheter B legt Quartalsergebnis vor

Platzer Fastigheter B wird voraussichtlich am 03.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,74 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Platzer Fastigheter B noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Platzer Fastigheter B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 438,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 431,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 SEK im Vergleich zu 5,83 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden SEK, gegenüber 1,75 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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