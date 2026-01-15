Platzer Fastigheter b Aktie
Erste Schätzungen: Platzer Fastigheter B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Platzer Fastigheter B lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,41 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Platzer Fastigheter B 2,64 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Platzer Fastigheter B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 428,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 443,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,37 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,96 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,74 Milliarden SEK, gegenüber 1,68 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
