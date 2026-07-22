Erste Schätzungen: Playtika legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Playtika lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,174 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 713,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 696,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 USD im Vergleich zu -0,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 2,82 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at