Erste Schätzungen: Playtika stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Playtika gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,081 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,60 Prozent auf 694,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Playtika noch 706,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,497 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,550 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at