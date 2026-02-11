Erste Schätzungen: Playtika veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Playtika lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,138 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Playtika noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 660,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 650,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,418 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,74 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at