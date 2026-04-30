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WKN DE: A2AP71 / ISIN: PHY7072Q1032

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PLDT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PLDT gibt voraussichtlich am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 41,97 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 41,71 PHP je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 54,88 Milliarden PHP – das wäre ein Abschlag von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,28 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 158,25 PHP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 138,63 PHP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 225,43 Milliarden PHP, gegenüber 218,39 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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