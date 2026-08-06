PledPharma AB Aktie

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WKN DE: A1JH3B / ISIN: SE0003815604

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PledPharma AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PledPharma AB wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,150 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 52,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,345 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,930 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 396,7 Millionen SEK, gegenüber 62,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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