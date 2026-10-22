PledPharma AB Aktie

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WKN DE: A1JH3B / ISIN: SE0003815604

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PledPharma AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PledPharma AB lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PledPharma AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass PledPharma AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,197 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,230 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 42,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,718 SEK im Vergleich zu -0,930 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 666,7 Millionen SEK, gegenüber 62,4 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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