Erste Schätzungen: PledPharma AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PledPharma AB veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,250 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 72,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,838 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,120 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 66,8 Millionen SEK, gegenüber 46,1 Millionen SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at