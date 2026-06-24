Erste Schätzungen: Plejd AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Plejd AB wird voraussichtlich am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 5,16 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,32 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 33,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 282,3 Millionen SEK gegenüber 210,7 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,13 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,12 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden SEK, gegenüber 934,8 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at