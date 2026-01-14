Erste Schätzungen: Plejd AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plejd AB lässt sich voraussichtlich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Plejd AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,24 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 32,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 269,5 Millionen SEK gegenüber 204,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,63 SEK im Vergleich zu 9,36 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 917,0 Millionen SEK, gegenüber 662,3 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at