Erste Schätzungen: PNB Housing Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PNB Housing Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 21,46 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 21,18 INR erwirtschaftet wurden.

PNB Housing Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 84,94 INR, gegenüber 74,52 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 35,19 Milliarden INR im Vergleich zu 76,58 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at