PNB Housing Finance Aktie
WKN DE: A2DGKQ / ISIN: INE572E01012
|
05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PNB Housing Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PNB Housing Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 21,46 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 21,18 INR erwirtschaftet wurden.
PNB Housing Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 84,94 INR, gegenüber 74,52 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 35,19 Milliarden INR im Vergleich zu 76,58 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PNB Housing Finance Ltd Registered Shs
|
05.04.26
|Erste Schätzungen: PNB Housing Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: PNB Housing Finance gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu PNB Housing Finance Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|PNB Housing Finance Ltd Registered Shs
|816,50
|3,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.