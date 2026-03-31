Erste Schätzungen: PNC Financial Services Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PNC Financial Services Group lädt voraussichtlich am 15.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 3,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,51 USD je Aktie erzielt worden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 22,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,02 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,24 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,21 USD im Vergleich zu 16,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 25,73 Milliarden USD, gegenüber 33,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at