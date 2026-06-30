Erste Schätzungen: PNC Financial Services Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PNC Financial Services Group wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,41 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PNC Financial Services Group 3,85 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,47 Milliarden USD – ein Minus von 22,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PNC Financial Services Group 8,34 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,53 USD im Vergleich zu 16,59 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 25,86 Milliarden USD, gegenüber 33,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at