Erste Schätzungen: PNC Financial Services Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PNC Financial Services Group wird voraussichtlich am 14.10.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,72 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PNC Financial Services Group noch 3,30 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PNC Financial Services Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 5,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,54 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 12,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 20,96 Milliarden USD, gegenüber 19,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at