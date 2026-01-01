Erste Schätzungen: PNC Financial Services Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PNC Financial Services Group äußert sich voraussichtlich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,17 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,61 Prozent erhöht. Damals waren 3,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,93 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,89 USD je Aktie, gegenüber 13,74 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 23,02 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 33,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at