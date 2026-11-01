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WKN DE: A3DWD8 / ISIN: CA73044W3021

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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: POET Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

POET Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 433,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,6 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 6,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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