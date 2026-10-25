POLA ORBIS HOLDINGS Aktie
WKN DE: A1CWEB / ISIN: JP3855900001
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: POLA ORBIS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
POLA ORBIS äußert sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 11,35 JPY. Im Vorjahresquartal waren 13,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 41,88 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 48,54 JPY aus. Im Vorjahr waren 42,81 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 172,45 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 170,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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