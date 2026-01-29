Erste Schätzungen: POLA ORBIS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

POLA ORBIS wird voraussichtlich am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 8,81 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 10,56 JPY erwirtschaftet wurden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 44,62 Milliarden JPY gegenüber 44,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,76 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,20 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 41,97 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 170,56 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 170,36 Milliarden JPY waren.

