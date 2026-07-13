Erste Schätzungen: Polaris gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Polaris wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,725 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,390 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,92 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber -8,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 7,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at