Erste Schätzungen: Polaris legt Quartalsergebnis vor

Polaris wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,412 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,63 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD aus. Im Vorjahr waren -8,180 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 7,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at