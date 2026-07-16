Erste Schätzungen: Polaris Renewable Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Polaris Renewable Energy stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 30,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,134 USD, gegenüber -0,180 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 80,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 112,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at