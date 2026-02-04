Polaris Renewable Energy Aktie
Erste Schätzungen: Polaris Renewable Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Polaris Renewable Energy veröffentlicht voraussichtlich am 19.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD gegenüber -0,180 CAD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 19,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 26,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,316 USD je Aktie, gegenüber 0,190 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 81,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 103,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
