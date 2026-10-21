Polaris Renewable Energy Aktie
WKN DE: A3DQXW / ISIN: CA73108L1013
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Polaris Renewable Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Polaris Renewable Energy wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 17,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 26,2 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,046 USD, gegenüber -0,180 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 76,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 112,5 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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