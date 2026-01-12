Erste Schätzungen: Polaris zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Polaris wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Polaris noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,81 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,035 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,05 Milliarden USD, gegenüber 7,18 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at