Pollard Banknote Aktie
WKN DE: A1H4J3 / ISIN: CA73150R1055
|
23.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pollard Banknote gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Pollard Banknote äußert sich voraussichtlich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,375 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Pollard Banknote einen Verlust von -0,070 CAD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Pollard Banknote im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 149,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,78 Prozent gesteigert.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 CAD, gegenüber 1,30 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 594,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 557,1 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
