Erste Schätzungen: Pollard Banknote öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pollard Banknote wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,423 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Pollard Banknote im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 152,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,16 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 CAD im Vergleich zu 1,28 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 620,8 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at