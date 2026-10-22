Pollard Banknote Aktie
WKN DE: A1H4J3 / ISIN: CA73150R1055
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pollard Banknote zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pollard Banknote lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,480 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 168,1 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 156,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,47 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 627,9 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pollard Banknote Ltd.
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Pollard Banknote zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Pollard Banknote legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Pollard Banknote öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Pollard Banknote informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Pollard Banknote veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Pollard Banknote Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Pollard Banknote Ltd.
|10,10
|-2,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.