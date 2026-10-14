Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Poly Real Estate Group lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Poly Real Estate Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,008 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 51,69 Milliarden CNY gegenüber 56,86 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,118 CNY, gegenüber 0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 267,11 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,35 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at