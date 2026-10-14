Poly Real Estate Group Aktie
WKN DE: A0M4SZ / ISIN: CNE000001ND1
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Poly Real Estate Group lässt sich voraussichtlich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Poly Real Estate Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,008 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 51,69 Milliarden CNY gegenüber 56,86 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,118 CNY, gegenüber 0,090 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 267,11 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,35 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Poly Real Estate Group Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Poly Real Estate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Ausblick: Poly Real Estate Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Poly Real Estate Group Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Poly Real Estate Group Co Ltd (A)
|5,47
|-1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.