Poly Real Estate Group Aktie

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WKN DE: A0M4SZ / ISIN: CNE000001ND1

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Poly Real Estate Group veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,056 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 128,89 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 109,48 Milliarden CNY aus.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,203 CNY je Aktie, gegenüber 0,420 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 290,07 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 310,66 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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