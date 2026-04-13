Poly Real Estate Group Aktie

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WKN DE: A0M4SZ / ISIN: CNE000001ND1

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Poly Real Estate Group wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Poly Real Estate Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,003 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 42,77 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 21,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Poly Real Estate Group einen Umsatz von 54,27 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,234 CNY, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 265,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 308,26 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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