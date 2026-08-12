Erste Schätzungen: Poly Real Estate Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Poly Real Estate Group wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,001 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 98,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 CNY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,80 Prozent auf 68,72 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,58 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,079 CNY, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 253,89 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,35 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at