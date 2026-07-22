Erste Schätzungen: PolyOne informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PolyOne veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten schätzen, dass PolyOne für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,893 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 898,5 Millionen USD gegenüber 866,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,08 USD je Aktie, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at