WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PolyOne stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PolyOne lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,552 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PolyOne noch 0,520 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 748,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 746,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 3,25 Milliarden USD, gegenüber 3,24 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

