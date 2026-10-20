PolyOne Aktie
WKN DE: A2P9BF / ISIN: US05368V1061
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PolyOne stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PolyOne gibt voraussichtlich am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
10 Analysten schätzen, dass PolyOne für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,802 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll PolyOne 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 857,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PolyOne 806,5 Millionen USD umsetzen können.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,890 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 3,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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