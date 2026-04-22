Erste Schätzungen: PolyOne verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PolyOne äußert sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,808 USD aus. Im letzten Jahr hatte PolyOne einen Verlust von -0,220 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PolyOne in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 846,4 Millionen USD im Vergleich zu 826,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,890 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at