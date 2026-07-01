Pono Capital Three Aktie
WKN DE: A3E29M / ISIN: CA64550A1075
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pono Capital Three stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pono Capital Three präsentiert voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,175 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pono Capital Three noch -0,200 USD je Aktie verloren.
Pono Capital Three soll in dem im Mai abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,810 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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