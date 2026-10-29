Erste Schätzungen: Pono Capital Two A präsentiert Quartalsergebnisse

Pono Capital Two A lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,117 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 48,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,459 USD, gegenüber 0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 191,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 173,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net