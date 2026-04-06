Ponsse Aktie
WKN: 902564 / ISIN: FI0009005078
|
06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ponsse verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ponsse lässt sich voraussichtlich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ponsse die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,159 EUR gegenüber 0,510 EUR im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 185,4 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 160,1 Millionen EUR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie, gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 712,9 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 749,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ponsse OYJShs
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Ponsse verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Ponsse vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ponsse OYJShs
Aktien in diesem Artikel
|Ponsse OYJShs
|22,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.