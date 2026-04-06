Erste Schätzungen: Ponsse verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ponsse lässt sich voraussichtlich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ponsse die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,159 EUR gegenüber 0,510 EUR im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 185,4 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 160,1 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie, gegenüber 1,09 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 712,9 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 749,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at